ТАСС сообщает, что в Индонезии выбрали название для новой столицы страны, которая появится на юго-востоке острова Калимантан: город будет называться Нусантара.

Об этом заявил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа. Он уточнил, что слово Нусантара известно даже за пределами Индонезии, оно переводится как «архипелаг» и часто используется в качестве исторического названия страны.

Напомним, о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты было объявлено в 2019 году. Власти выделили для этой цели 32 млрд долларов. Однако из-за пандемии реализация проекта была приостановлена, её возобновят через два года.