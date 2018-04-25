В Индонезии закрыли «самый жестокий цирк в мире»

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Индонезийское министерство окружающей среды и лесного хозяйства решило закрыть передвижной дельфинарий, содержание в котором дельфинов вызывало ряд вопросов у экологов и зоозащитников, пишет издание Livekindly.

Дельфины в цирке WersutSeguni содержались в более чем спартанских условиях. Жили они в тесных бассейнах в воде с большим количеством хлорки. Животные выступали до пяти раз в день, а сама цирковая программа включала прыжки через обручи и «танцы» под громкую музыку.

Индонезийские власти под напором общественности решили не продлевать разрешение на работу передвижного дельфинария. Однако рассматривают возможность разрешить компании Wersut Seguni продолжить работу с дельфинами стационарно на Центральной Яве.

Всего в дельфинарии в неволе находится от 20 до 30 дельфинов.