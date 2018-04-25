default image
Save the Children: более 415 млн детей живут в зоне военных конфликтов

Подробнее...
default image
28 февраля Вильнюсское самоуправление приглашает писать Национальный диктант

Подробнее...
default image
Новый блок электростанции в Электренай действует на полную мощность

Подробнее...
default image
В Пакистане жениха едва не линчевали прямо на свадьбе

Подробнее...
default image
В Индонезии закрыли "самый жестокий цирк в мире"

Подробнее...
default image
Погрузки в порту были меньше из-за спада контейнерного потока

Подробнее...
default image
Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель - «малая реновация»

Подробнее...
default image
Борьба за европейские финансы: дуэль аргументов

Подробнее...
default image
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Подробнее...
default image
Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

Подробнее...
default image
Город Свободы Вильнюс приглашает на мероприятия, посвящённые 16 февраля

Подробнее...
default image
В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

Подробнее...
default image
Лишнее – не выбрасывать!

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

Подробнее...
default image
Базу США в Польше построят с опозданием на четыре года

Подробнее...
default image
Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

Подробнее...
default image
Финляндия становится единственным производителем урана в ЕС

Подробнее...
default image
В Беларуси изменят государственный герб

Подробнее...
default image
New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В Индонезии закрыли «самый жестокий цирк в мире»

Фото pixabay.com

Индонезийское министерство окружающей среды и лесного хозяйства решило закрыть передвижной дельфинарий, содержание в котором дельфинов вызывало ряд вопросов у экологов и зоозащитников, пишет издание Livekindly.  

Дельфины в цирке WersutSeguni содержались в более чем спартанских условиях. Жили они в тесных бассейнах в воде с большим количеством хлорки. Животные выступали до пяти раз в день, а сама цирковая программа включала прыжки через обручи и «танцы» под громкую музыку.

Индонезийские власти под напором общественности решили не продлевать разрешение на работу передвижного дельфинария. Однако рассматривают возможность разрешить компании Wersut Seguni продолжить работу с дельфинами стационарно на Центральной Яве.

Всего в дельфинарии в неволе находится от 20 до 30 дельфинов.

реклама

«Это исторический день для всех нас. Мы начали бороться с передвижным цирком дельфинов с момента его появления в 2009 году», — сказал руководитель зоозащитного проекта Dolphin Project Фемкеден Хаас.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600