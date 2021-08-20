В интересах крупного бизнеса

«Определив «микропредприятие» только на основании количества сотрудников, правительство И. Шимоните проложило путь для того, чтобы тратить миллионы евро на предприятия, которые больше малых фирм, как это определено в Законе о развитии малых и средних предприятий», — поясняет Р. Будбергите.

Сам План экономического стимулирования был утвержден протокольными решениями правительства, хотя в Конституции закреплено положение о том, что все вопросы государственного управления, находящиеся в компетенции правительства, должны решаться путем принятия постановлений.

«Это сделано для того, чтобы не соблюдать требования правовых актов в отношении правительства: протокольные решения официально не публикуются в Реестре правовых актов, их не нужно согласовывать. Таким образом, никакой открытости, никакой прозрачности», — отмечает политик.

По словам парламентария, только в 2020 году к «кормушке» были допущены 10 крупных компаний с годовой прибылью более 50 млн евро или балансовыми активами, превышающими 43 млн евро, а также 113 средних компаний.

Более того, государственные средства использовались для спасения компаний, трудности которых начались задолго до пандемии.

Министерству экономики и инноваций было поручено утвердить меры поддержки бизнеса. «Стыдно. За счет малого бизнеса и среднего класса снова жирует крупный бизнес. Почему правящие так себя ведут?!» — возмущается Р. Будбергите.

Европейская комиссия призывает государства-члены уделять особое внимание поддержке микро- и малых предприятий, поскольку они вносят жизненно важный вклад в создание рабочих мест и экономический рост в Европейском союзе.