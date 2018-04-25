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В интересах мирового сообщества помочь бедным странам после окончания пандемии коронавируса, пишет заместитель генсека ООН Марк Лоукок, координирующий вопросы гуманитарной помощи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Гардиан», если не оказать помощь странам третьего мира в размере 90 млрд долларов США, мир охватят военные конфликты, голод, бедность и разруха. Поэтому пакет помощи жизненно необходим, считает ооновский чиновник.

«Этот пакет помощи равен лишь 1 проц той суммы, которую богатые страны уже потратили на борьбу с пандемией», — пишет Лоукок. По оценкам, мировое производство в этом году сократится на 3 проц, что станет самым глубоким кризисом со времен Великой депрессии. Две трети необходимой суммы могли бы выделить Международный валютный фонд и Международная организация торговли, считает Лоукок.

Миру еще предстоит осознать всю горечь экономического ущерба, нанесенного этой бедой. Вызвав глубокую рецессию в развитой части мирового сообщества, пандемия произвела на бедные страны разрушительный и дестабилизирующий эффект. Это должно заставить богатые страны и международные финансовые институты кардинально поменять подходы и методы финансирования и оценки. Мировая бизнес-модель, существовавшая до пандемии, канула в Лету. Нынешняя экстраординарная ситуация требует неординарных решений.

Иными словами, если для стран-богачей расходы вырастут на 1 проц, то финансовые институты обязаны полностью поменять условия кредитования и методику оценки долгов.

Если же не сделать этого сейчас, то кризис закружится по спирали, охватывая одно государство за другим и мир на долгие годы погрузится в хаос голода, бесконтрольной миграции, радикализма и террора.