В Иране легализировали единственный сервис для знакомств

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Власти Ирана представили единственное легальное приложение для знакомств в стране Hamdan. Его разработала организация исламской пропаганды. Об этом сообщает ВВС.

С помощью Hamdan граждане Ирана смогут найти себе мужа или жену.

После прохождения всех процедур, когда будет найдено совпадение между парой, молодые люди будут находиться под “патронатом” консультанта в течении четырех лет после их свадьбы.

В Иране растет количество разводов: если за 2008 год на каждый восьмой брак приходился всего один развод, то в 2020 году было зарегистрировано чуть более 307 тыс. браков, и почти 100 тыс. разводов. К тому же, в стране наблюдается снижение рождаемости — в прошлом году прирост населения снизился до 1,29%.

Для жителей Ирана Hamdan станет единственным приложением для поиска спутника жизни, поскольку остальные сервисы знакомств в стране запрещены.