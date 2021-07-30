В Ирландии будут вакцинировать подростков

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В Ирландии уже в ближайшее время начнут вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Стефен Доннелли, передает телерадиокомпания RTVI.

Доннелли, напомнил, что со вторника записаться на вакцинацию могут подростки 16-17 лет.

Глава ирландского Минздрава заверил, что родители детей получат полную информацию о вакцине и возможных ее побочных эффектах, а также смогут получить консультацию у врачей перед вакцинацией «для того, чтобы принять наилучшее решение».

Дату, с которой начнут вакцинировать жителей страны этой возрастной категории также планируют объявить позже.

Известно, что подростков в Ирландии будут прививать мРНК-вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. Только они одобрены к применению среди лиц моложе 18 лет Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Вакцинация будет осуществляться в присутствии родителей или опекунов детей. Власти страны рассчитывают, что к началу учебного года будет привито более 250 тыс. школьников.

На сегодяншний день 83% совершеннолетних жителей страны получили первую дозу одной из вакцин для коронавируса. Полностью привиты более 70% ирландцев старше 18 лет.