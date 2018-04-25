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В Ирландии из-за карантина рекордно снизился уровень преступности

Фото pixabay.com

Garda рискует остаться без работы в случае продления карантина на длительный срок, пишет Irish Independent.

Во многих графствах республики с начала месяца наблюдается рекордное падение уровня преступности. В Дублине – был зафиксирован исторический минимум по уровню преступности: в столичном регионе не было ни одного разбоя или кражи со взломом. Число других тяжких и особо тяжких преступлений также близко к нулю.

По мнению экспертов, изменить криминальным привычкам – на время или насовсем – местных гангстеров заставил введенный властями карантин. На фоне ограничительных мер, связанных с распространением пандемии, местная полиция увеличила количество постов на дорогах, предельно усложнив жизнь ирландским мафиозным группировкам, которые еще два месяца назад активно вели борьбу за передел сфер влияния на острове.

Вместе с тем, теперь головной болью ирландских правоохранительных органов становится кибермошенники, которые всевозможными способами пытаются извлечь выгоду из непростой ситуации в стране.

russianireland.com

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