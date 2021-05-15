В Ирландии из-за кибератаки отключили систему службы здравоохранения

Фото pexels.com

В Ирландии отключили компьютерную систему Нацслужбы здравоохранения из-за хакерской атаки, сообщило RTE в пятницу.

Как заявил представитель службы Пол Рейд, речь идет «о серьезной атаке, связанной с вымогательством»,

Компьютерная система службы отключена из соображений безопасности. Кибератака затронула системы здравоохранения национального и регионального уровня.

Отмечается, что из-за ЧП многие клиники отменили прием пациентов. Врачи ведут приемы пациентов только с неотложными проблемами. При этом вакцинация от COVID-19 продолжается.

Власти работают над устранением проблемы, добавил Рейд.

Ранее сообщалось, что киберпреступники из группы DarkSide, которые на шесть дней парализовали работу крупнейшего оператора трубопроводов США Colonial Pipeline, похитили данные еще четырех крупных компаний и требуют выкуп.

Так, хакеры похитили данные итальянской компании Valvitalia, французского вертолетного оператора Heli-Union, крупного американского производителя строительных материалов Irving Materials и американской компании All American Asphalt, которая занимается продажами стройматериалов и топлива.