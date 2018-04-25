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В Ирландии клерк прогулял 400 рабочих дней из-за стресса и плохого настроения

Фото pixabay.com

Мужчина пытался обжаловать увольнение, обещая пересмотреть свое поведение.

В Ирландии государственное учреждение уволило клерка за прогул 400 рабочих дней в течение двух лет без уважительной причины. Мужчина опротестовал увольнение. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Independent.

Плохую посещаемость клерк объяснил стрессом, депрессией и личными трагедиями. Он пообещал пересмотреть свое поведение и попросил дать ему шанс. По словам адвоката мужчины, его врач заявил, что ирландец страдал от плохого настроения и тревожности.

Отмечается, что в 2018 году работник появился в офисе 10 раз, а до этого пропустил 400 рабочих дней в течение 2016 и 2017 годов. 9 марта 2018 года организация уволила сотрудника за прогулы и не предоставление больничных листов.

Свое увольнение клерк опротестовал в Комиссии по трудовым отношениям. Представитель комиссии Дэвнет О’Дрисколл (Davnet O’Driscoll) постановила, что решение об увольнении было принято правомерно. В

В то же время в учреждении признали, что «отсутствие сотрудника на месте не отслеживалось так тщательно, как должно было бы в этом случае». Сотрудник работал в организации с 2006 года и за это время много раз не выходил на работу, при этом никогда не предоставляя больничные. В результате ему заплатили 19 тысяч евро за те дни, когда он фактически не работал.

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