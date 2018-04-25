В Ирландии отменены осенняя и зимняя церемонии вступления в гражданство

Более 16000 человек не смогут получить ирландское гражданство в 2019 году.
Министр юстиции Чарли Фланаган отменил октябрьскую и декабрьскую церемонии вручения ирландского гражданства.
Причина – решение судьи Верховного суда Макса Баррета, постановившего, что даже один день за пределами страны является основанием для отказа в натурализации.
В Департаменте юстиции работают над законом, учитывающим этот судебный прецедент и ожидают апелляции, которая должна состоятся в октябре, пишет Irish Times.
Одновременно, на сайте www.change.org начат сбор петиций против судебного решения .russianireland.com
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