В Ирландии отменены осенняя и зимняя церемонии вступления в гражданство

Фото pixabay.com

Более 16000 человек не смогут получить ирландское гражданство в 2019 году.

Министр юстиции Чарли Фланаган отменил октябрьскую и декабрьскую церемонии вручения ирландского гражданства.

Причина – решение судьи Верховного суда Макса Баррета, постановившего, что даже один день за пределами страны является основанием для отказа в натурализации.

В Департаменте юстиции работают над законом, учитывающим этот судебный прецедент и ожидают апелляции, которая должна состоятся в октябре, пишет Irish Times.

Одновременно, на сайте www.change.org начат сбор петиций против судебного решения .