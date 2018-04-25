В Ирландии — подарок к столетию

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В Ирландии каждый человек, достигший ста лет, получает особое государственное «пособие долгожителя» (Centenarian Bounty) в размере 2 450 евро, а также поздравительное письмо от президента страны.

Единовременная выплата полагается, в том числе и гражданам других стран, проживающих в Ирландии.

В этом году государство выделило средства на награждение 388 долгожителей – именно столько человек, ожидает правительство, достигнет 100 лет в этом году!