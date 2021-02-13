В Ирландии продлили локдаун до апреля

«Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала RTE сообщает, что власти Ирландии решили продлить локдаун до апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Микал Мартин.

По его словам, жёсткие ограничения в стране сохранятся до Пасхи. Напомним, католическая Пасха в этом году выпадает на 4 апреля. К тому времени правительство намерено возобновить работы учебных заведений.