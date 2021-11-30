В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов

Фото am.lrv.lt

В Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы, причем эта услуга бесплатная, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для осуществления проекта власти даже внесли поправки в законодательство. Дело в том, что раньше запрещалось пользоваться фонарными столбами в других целях, кроме освещения дорог.

Более того, в Ирландии планируется полностью прекратить продажу дизельных и бензиновых машин в 2030 году.

По прогнозам правительства, большинство ирландских автолюбителей намерены перейти на экологический режим уже в ближайшие годы. По предварительным оценкам, только в 2021-м продажи электромобилей увеличились в два с половиной раза.