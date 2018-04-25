В Ирландии вместо домашнего задания школьники введут дневники добрых дел

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В ирландской школе уже третий год проводят социальный эксперимент в маленьком городе Клонакилти, пишет Upworthy. В учебном заведении детей вместо домашней работы мотивируют делать добрые дела.

В прошлом учебном году был месяц, посвященный благодарности: ученики вели журнал благодарности, записывая туда все, за что они хотят сказать «спасибо». В этом году тема месяца — добрые поступки. Ученики ведут дневник доброты и записывают туда все свои добрые дела.

Они также будут работать над благотворительным коллективным проектом. В официальной группе школы в социальной сетии опубликовали расписание добрых дел:

в понедельник дети должны пообщаться с пожилым человеком;

во вторник — помочь родителям по дому;

в среду — сделать что-то хорошее для случайного человека, порадовать его с помощью слов или добрых дел;

в четверг — позаботиться о себе и сделать что-то приятное и полезное для себя.

Кроме «дневника доброты», запланирована инициатива «ковш доброты» — дети будут делать хорошие наблюдения за одноклассниками. Учителя надеются, что это поможет их ученикам поднять самооценку.