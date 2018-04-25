В искусственной вентиляции лёгких нуждаются девять пациентов с коронавирусом

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В настоящее время в лечебных учреждениях Литвы находятся девять пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Пациентов в тяжёлом состоянии, в реанимации у нас было 14, девяти из них понадобилась искусственная вентиляция лёгких. Ещё 38 пациентам понадобилась кислородная терапия не в реанимации», — сказал на пресс-конференции во вторник А. Вярига.

По словам министра, статистика «понемногу улучшается».

В понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070.

По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 25 человека, выздоровевшими считается 101 человек.