В Исландии готовятся к извержению самого активного вулкана страны

Любое упоминание об очередном взрывном извержении исландского вулкана вызывает опасения в индустрии авиаперевозок, которая и без того страдает от пандемии COVID-19. Так, извержение вулкана Гримсвётн в 2011 году привело к отмене около 900 пассажирских авиарейсов, а за год до этого проснулся знаменитый вулкан Эйяфьятлайокудль, в результате чего было отменено около 100 тысяч рейсов в Европе.

Существуют явные признаки того, что вулкан Гримсвётн готовится к новому извержению. Власти страны накануне уже повысили уровень опасности для этого вулкана, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на nat-geo-ru.

Гримсвётн — не самый обычный вулкан. Он почти полностью скрыт подо льдом, и единственная его видимая часть — старый хребет на его южной стороне, который образует край большого кратера. И именно у подножия этого хребта, подо льдом, произошли последние извержения.

Другая особенность заключается в том, что тепловая мощность вулкана чрезвычайно высока (2000-4000 МВт), что приводит к таянию вышележащего льда и образованию скрытого подледникового озера талой воды. Его глубина достигает 100 метров, а на нем плавает лед толщиной до 260 метров. Свежий лед постоянно тает и течет в кальдеру, вызывая постоянное повышение уровня воды.

Эта талая вода периодически стекает на юг и проходит расстояние до 45 километров, размывая дороги и мосты. К счастью, прохождение талой воды подо льдом можно отследить, поэтому дороги возле вулкана своевременно закрываются во избежание неприятных последствий для путешественников.

Гримсвётн — наиболее часто извергающийся вулкан Исландии, и за последние 800 лет с некоторой достоверностью известно о 65 извержениях. Промежутки времени между извержениями различаются — например, до более крупного извержения 2011 года были более мелкие извержения в 2004, 1998 и 1983 годах.

Высокая частота извержений вулкана позволяет ученым определять закономерности, приводящие к ним. Исследователи уверены, что новое извержение произойдет в ближайшем будущем. Например, вулкан «раздувается» по мере того, как магма перемещается в водопроводную систему под ним. Повышение термической активности привело к таянию большого количества льда, а также участились землетрясения.