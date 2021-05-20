В Исландии прошла встреча Блинкена и Лаврова

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В исландской столице Рейкьявик в ночь на четверг, 20 мая, завершились двухчасовые переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом информирует ТАСС.

Встреча прошла на полях министерского саммита Арктического совета. Собеседники обсудили ряд вопросов, включая Афганистан, Иран, КНДР и стратегическую стабильность. Так, в ходе беседы Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США любые без исключения вопросы.

«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — сказал он.

Также российский министр подчеркнул, что РФ и США важно сотрудничать в сфере стратегической стабильности и что Кремль готов «разгрести завалы» от предыдущих администраций США касательно работы дипмиссий обеих стран.

Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что Штаты стремятся к стабильным отношениям с РФ.

«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — сказал он.

Кроме того, глава Госдепа объяснил коллеге, что недавние антироссийские шаги США были сделаны не для эскалации напряженности, а для защиты интересов Вашингтона, и подчеркнул, что отказ вводить санкции против оператора Северного потока-2 отвечает интересам США.

В то же время Блинкен предупредил собеседника, что Штаты будут продолжать выступать против завершения строительства СП-2, и сообщил о подготовке Госдепом санкций против четырех российских судов, пяти организаций и одного физического лица.

Также американский госсекретарь заявил, что у Вашингтона есть обеспокоенности по Украине и российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

По итогам переговоров стороны условились продолжать контакты в будущем.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в ближайшие недели. При этом в МИД России отметили, что лидеры могут встретиться в одной из дипломатических столиц Европы.