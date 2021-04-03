В Испании 9 мая могут начаться массовые выселения

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В Испании 9 мая истекает срок действия особого режима, введенного властями в связи с пандемией коронавируса. Во время этого режима действует специальный указ, защищающий тех, у кого нет своего жилья, и кто поселился в чужом. Однако 9 мая могут начаться массовые выселения.

По данным издания Cinco Dias, речь может идти о 40 тысячах выселений. Всего же, по разным подсчетам, сейчас в Испании от 350 до 400 тысяч семей находятся в ситуации социальной незащищенности.

Как ранее сообщала noticia.ru, правительство Испании запретило выселять захватчиков чужого жилья в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса до 9 мая. Но только в том случае, если «проникновение или пребывание там не сопровождалось запугиванием и насилием».