В Испании ликвидирована сеть, торговавшая женщинами

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Международная преступная сеть, торговавшая женщинами, ликвидирована Национальной полицией Испании в сотрудничестве с европейскими властями.

ОПГ действовала преимущественно на территории Испании и Румынии, а также в Чехии и Великобритании. Члены группы занимались сексуальной эксплуатацией женщин, которых привозили в Европу из Румынии. Своих жертв они нередко продавали другим сутенёрам за 6 тысяч евро.

Преступники действовали по схеме lover boy: с девушкой знакомился один из членов банды и влюблял её в себя. Между ними устанавливались близкие и доверительные отношения. Дальше с жертвой можно было делать всё что угодно. Заканчивалось это тем, что её отправляли из Румынии в одну из стран ЕС, где она поступала в сексуальное рабство. Как правило, девушки работали в борделях и ночных клубах Валенсии и Жироны.

Заработанные деньги преступники тратили на недвижимость, машины, драгоценности, наркотики и азартные игры.