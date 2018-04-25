В Испании начинают вводить запрет на курение на улице

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Галисия и Канарские острова ввели запрет на курение на улице, чтобы успешнее бороться с распространением коронавируса. Их примеру собираются последовать и другие регионы Испании.

Власти объясняют своё решение несовместимостью курения и ношения маски. Между тем, по новым правилам, носить маску сейчас необходимо в любых общественных местах.

Запрет уличного курения уже активно обсуждают в Валенсии, Кастилии-и-Леоне, Кастилии-ла-Манче, Кантабрии, Балеарских островах, Наварре, Астурии, Мадриде. Власти Андалусии не спешат с запретами и ждут «научных подтверждений». В Каталонии, Эстремадуре и Мурсии пока отвергают эту инициативу.