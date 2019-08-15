В Испании намерены ужесточить антитабачный закон

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Министр здравоохранения Испании Мария Луиса Карседо выступила с предложением ужесточить антитабачный и антиалкогольный законы. Она обратила внимание на рост числа заболеваний, связанных с курением и употреблением алкогольных напитков.

Речь идет, в частности, о раке легких. Особенную обеспокоенность вызывает рост заболеваемости среди женщин. М.Карседо видит выход в еще большем ужесточении правил для курильщиков. Отдельным пунктом упоминаются заведения общепита, а именно открытые террасы баров и ресторанов.

В министерстве указывают на то, что концентрация дыма в таких местах представляет опасность, особенно для детей и беременных, превращая их в пассивных курильщиков.

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