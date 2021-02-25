В Испании намерены ввести штрафы за отказ вакцинироваться

Если же отказ от COVID-вакцины несет угрозу для здоровья и жизни граждан, то размер штрафа составит от трех до 60 тысяч евро.

Галисия с 2,7 млн жителями может стать первым регионом в Испании, где прививки от коронавируса будут обязательными.