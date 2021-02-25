TOP,Сегодня в мире

В Испании намерены ввести штрафы за отказ вакцинироваться

Фото pixabay.com

Власти автономного испанского региона Галисии планируют штрафовать всех жителей, отказывающихся прививаться от коронавируса. Размеры штрафов могут составлять до 60 тысяч евро, пишет The Local.

Законопроектом, над которым местное правительство работает с ноября, предлагается за «необоснованный» отказ вакцинироваться штрафовать от одной до трех тысяч евро.

реклама

Если же отказ от COVID-вакцины несет угрозу для здоровья и жизни граждан, то размер штрафа составит от трех до 60 тысяч евро. 

Галисия с 2,7 млн жителями может стать первым регионом в Испании, где прививки от коронавируса будут обязательными.

реклама
korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.