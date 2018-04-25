В Испании обнаружена тайная подземная сигаретная фабрика, задержаны четыре литовца

В Испании найдена тайная подземная фабрика по производству сигарет, в числе задержанных – четыре литовца.
Полиция Испании и Европол в четверг сообщили, что в ходе расследования задержано 20 человек из Великобритании, Украины и Литвы.
МИД Литвы информировал BNS, что литовское консульство 13 февраля было информировано о задержании четырёх граждан Литвы.
Информация об этом передана литовской полиции.
Сигаретная фабрика была оборудована под конюшнями в южной части Испании, в ней также обнаружены оборудованные жилые помещения. Вход на предприятие был замаскирован грузовым контейнером.
Как сообщает Европол, на этой фабрике, оборудованной на глубине четыре метра, работали в очень опасных и токсичных условиях, они не могли свободного выходить.
Предприятие могло выпускать 3,5 тыс. сигарет в день.
Правоохранители во время обысков 13–14 февраля нашли 3 млн сигарет, гашиша и марихуаны, а также три единицы оружия.
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