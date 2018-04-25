В Испании обнаружена тайная подземная сигаретная фабрика, задержаны четыре литовца

Сигаретная фабрика была оборудована под конюшнями в южной части Испании, в ней также обнаружены оборудованные жилые помещения. Вход на предприятие был замаскирован грузовым контейнером.

Как сообщает Европол, на этой фабрике, оборудованной на глубине четыре метра, работали в очень опасных и токсичных условиях, они не могли свободного выходить.

Предприятие могло выпускать 3,5 тыс. сигарет в день.

Правоохранители во время обысков 13–14 февраля нашли 3 млн сигарет, гашиша и марихуаны, а также три единицы оружия.