В Испании отменили празднование Томатины

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Власти города Буньоль (Валенсия, Испания) приняли решение отменить празднование Томатины — помидорной битвы, проводимой ежегодно в последнюю неделю августа.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылающиеся на заявление мэра города Жункаль Карраскоса. По её словам, очевидно, насколько сложно было бы организовать такой крупный международный праздник в условиях пандемии.

Также мэрия города Буньоль сообщила, что не будет проводить в этом году традиционное празднество Фальяс, которое должно было состояться в марте, но его перенесли из-за эпидемии. Праздник пройдёт уже в 2021 году.

Напомним, Томатина — испанский праздник, в котором принимают участие более 20 000 человек — они забрасывают друг друга спелыми помидорами. В среднем каждый год используются до 145 тонн томатов.