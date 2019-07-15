TOP,Сегодня в мире

В Испании отменили сотни рейсов из-за забастовки

By ZaratemanOwn work, CC0, Link

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся 15 июля забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe. Об этом сообщила газета El Pais.

Организует стачку, которая должна завершиться в 23:00 по местному времени, Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Сотрудники Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

Оператор предлагает пассажирам, чьи планы были нарушены из-за забастовки, поменять или вернуть билеты на бесплатной основе.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.