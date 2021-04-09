В Испании построят сеть круглосуточных центров поддержки жертв насилия

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Правительство Испании приступает к внедрению по всей стране системы пунктов помощи жертвам насилия. В каждой провинции будет открыт круглосуточный центр, куда жертва может обратиться в любой момент.

На этой неделе план открытия этих центров Кабмину представит министр по делам равенства Ирене Монтеро. На создание системы пунктов помощи регионы получат почти 20 млн евро. И это только 30% всего финансирования, которое государство выделит на реализацию проекта.

Центры поддержки должны оказывать помощь жертвам сексуального насилия 24 часа в сутки 365 дней в году. В каждом такой центре будет трудиться команда, состоящая из координатора, психологов и психиатров, юристов, социальных работников, педагогов, переводчиков. Медицинская помощь в этих пунктах оказываться не будет, этим будут заниматься специализированные учреждения.