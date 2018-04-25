В Испании саботируют режим изоляции, к патрулированию привлечены вертолеты и военные

Фото pixabay.com

Испанской полиции на курорте Бенидорм пришлось принудительно загонять в помещения туристов в связи с введением в стране режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Этот режим предусматривает 15-дневное ограничение на передвижение людей, закрытие баров, ресторанов, культурных, развлекательных и образовательных учреждений. Людям разрешено выходить на улицу только на работу, для покупки товаров первой необходимости и лекарств.

Полиция блокирует доступ к пляжам и другим местам массового скопления людей. На улицах работают громкоговорители и дроны, из которых звучат призывы покинуть улицы.

К патрулированию общественных мест в Испании привлечены вертолеты и военное подразделение армии по чрезвычайным ситуациям. Оно начало предварительные проверки в некоторых городских зонах, которые могут быть наиболее опасными для распространения COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Испании. Военные работают на улицах Мадрида, Валенсии, Севильи, Сарагосы, Леона, Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе.