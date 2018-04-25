default image
Коронавирус подтвержден у 36 человек в Беларуси

Подробнее...
default image
Будет открыт погранпункт в Лаздияй –премьер Литвы

Подробнее...
default image
В Литве установлены еще три случая коронавируса, общее количество – 21

Подробнее...
default image
ВОЗ дал новые рекомендации по коронавирусу

Подробнее...
default image
Очередь на литовско-польской границе с литовской стороны составляет почти 50 км

Подробнее...
default image
В Испании саботируют режим изоляции, к патрулированию привлечены вертолеты и военные

Подробнее...
default image
В Турции на карантин поместили более 10 тысяч паломников

Подробнее...
default image
Бавария объявила себя зоной бедствия

Подробнее...
default image
Первый конвой из Польши пересёк границу, латышей и эстонцев сопроводили до границы Латвии

Подробнее...
default image
Украина запретила въезд иностранцам на период карантина

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: литовцы в Германии не могут добраться до поезда и парома из-за заторов

Подробнее...
default image
Финляндия и Швейцария объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Канада закрывает границы

Подробнее...
default image
Я.Наркевич обещает до вечера предложить расписание рейсов застрявшим литовцам

Подробнее...
default image
Пограничники из-за карантина не выпустили из Литвы 107 человек, не впустили 341 человека

Подробнее...
default image
США отменили переброску войск в Европу

Подробнее...
default image
Новых случаев коронавируса во вторник утром не установлено, сделано 742 теста

Подробнее...
default image
На курорте в Австрии COVID-19 заболели сотни туристов

Подробнее...
default image
Отправление поезда из Германии отложено, чтобы на него успели все литовцы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: экономические удары в связи с коронавирусом помогут преодолеть резервы и ЕС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Испании саботируют режим изоляции, к патрулированию привлечены вертолеты и военные

Фото pixabay.com

Испанской полиции на курорте Бенидорм пришлось принудительно загонять в помещения туристов в связи с введением в стране режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Этот режим предусматривает 15-дневное ограничение на передвижение людей, закрытие баров, ресторанов, культурных, развлекательных и образовательных учреждений. Людям разрешено выходить на улицу только на работу, для покупки товаров первой необходимости и лекарств.

Полиция блокирует доступ к пляжам и другим местам массового скопления людей. На улицах работают громкоговорители и дроны, из которых звучат призывы покинуть улицы.

К патрулированию общественных мест в Испании привлечены вертолеты и военное подразделение армии по чрезвычайным ситуациям. Оно начало предварительные проверки в некоторых городских зонах, которые могут быть наиболее опасными для распространения COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Испании. Военные работают на улицах Мадрида, Валенсии, Севильи, Сарагосы, Леона, Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе.

реклама

Испанская полиция пригрозила нарушителям режима тюремным сроком и штрафами.

При этом покинуть курорт проблематично: многие авиакомпании совсем остановили или ограничили полеты в Испанию.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заболевших и умерших от коронавируса. В стране насчитывается более 7,8 тысячи зараженных и 292 умерших.

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600