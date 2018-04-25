В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

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Профсоюз предупредил о забастовке сотрудников Iberia в аэропорту Мадрида «Барахас», которая намечена на 30 и 31 августа. Работники авиакомпании требуют улучшения условий труда.

Ранее забастовки сотрудников Iberia прошли в аэропорту Барселоны. И в связи с тем, что стороны не пришли к соглашению, забастовки продолжатся. Следующие пройдут 30 и 31 августа.

Кроме того, забастовку запланировали также и работники Iberia в Бильбао. С датой они еще не определились.

Испанские железнодорожники бастуют 30 августа и 1 сентября

Забастовка работников компании Renfe 30 августа и 1 сентября приведет к отмене около 160 поездов дальнего следования.

Железнодорожники планируют бастовать с 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 00:00.

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