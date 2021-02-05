В Испании тестируют четырехдневную рабочую неделю

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В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает портал ABC.

Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 миллионов евро. Власти планируют финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

План инициировала левоцентристская партия Más País. По словам лидера партии Иньиго Еррегона, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он надеется, что пилотный проект покажет компаниям выгоду четырехдневной рабочей недели и мотивирует самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.