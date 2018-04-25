В Испании в период карантина увеличилось число сообщений о бытовом насилии

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В Испании в службы по уходу за жертвами от бытового насилия с 14 марта, когда было объявлено о тревожной ситуации в связи с коронавирусом, и до 15 апреля поступило 7895 звонков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство по равноправию, в первые две недели апреля число звонков увеличилось на 47,3 проц. Данные также свидетельствуют, что по мере того, как продолжается режим карантина, количество таких звонков растет.

Министр по равноправию Ирене Монтеро заявила, что число онлайн консультаций жертв гендерного насилия возросло на 650 проц.

По словам экспертов Совета по гендерному насилию, отрадно, что женщины продолжают использовать инструменты для сообщения о жестоком обращении, но это вместе с тем вызывает чрезвычайную обеспокоенность тем, что происходит с ними после такого шага.

В этом году в Испании 18 женщин были убиты своими партнерами или бывшими партнерами, двое из них во время карантина.