В Испании выбрали «образцово-показательный городок»

Фото azrtag.az

🔊 Воспроизвести

Асиегу – крошечный городок в центральной части горного массива Пикос-де-Эуропа получил почетное звание Образцово-показательного астурийского городка 2019 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, главное достижение Асиегу – успешное противостояние оттоку населения из провинции в мегаполисы. В последние годы Асиегу не только не опустел, но и смог привлечь новых жителей. В город переселились несколько молодых семей. Сегодня здесь проживают 98 человек, из них 12 — дети. Это много по сравнению с другими городками, во многих из которых остались одни пенсионеры.

При этом в Асиегу бережно относятся к историческому облику города, сохраняя его традиционную астурийскую архитектуру. Это позволяет привлекать любителей так называемого «сельского туризма».

Последние новости