В Испании выявили новый штамм коронавируса

Фото vetandlife.ru

Глава правительства Андалусии Хуанма Морено подтвердил во вторник, что в регионе обнаружен новый вариант коронавируса. У него еще нет названия, и он пока не изучен. «Мы ничего про него не знаем», — заявил чиновник, выступая перед журналистами после посещения Базилики де ла Макарена в Севилье.

Всего на территории Андалусии присутствуют пять разных штаммов COVID-19: британский, южноафриканский, угандийский, новый без наименования и самый первый, «обычный».

Местные эксперты говорят, что появление новых штаммов — обычное явление. Чтобы скорректировать под них состав вакцины обычно требуется один-два месяца.