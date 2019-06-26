В Испании хотят создать комиссию по расследованию педофилии в церкви

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Генеральная прокуратура Испании направила в Министерство юстиции доклад с предложением сформировать специальную комиссию, которая занялась бы расследованием сексуальных преступлений в католической церкви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, подобные комиссии уже успешно функционируют в Австралии и Нидерландах. Работающие в них специалисты тщательно рассматривают каждое дело и собирают всю необходимую доказательную базу, добиваясь компенсации для жертв насилия и наказания для педофилов.

По мнению генпрокуратуры, в Испании правительство и другие структуры не реагируют должным образом на случаи сексуального насилия в религиозных учреждениях страны. Пока же жертвам домогательств и их родственникам рекомендуют обращаться за помощью не в религиозные инстанции, а в светские. В этом случае меньше шанс, что дело спустят на тормозах.