В Испании закрывают четыре муниципалитета

В Испании жителей четырех муниципалитетов полностью изолируют для недопущени распространения коронавируса. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что ограничения вводят в Каталонии для жителей четырех населенных пунктов под Барселоной, они коснутся 70 тысяч человек.

В течение двух недель жителям запрещено покидать территорию городков. Населенные пункты охраняет автономная полиция региона.

В одном из закрытых городков, Игуалада, было выявлено 58 случаев из 319, зафиксированных в Каталонии.