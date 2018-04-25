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В Испании закрывают четыре муниципалитета

Photo by Madrid Emergency Vehicles on Foter.com / CC BY-ND

В Испании жителей четырех муниципалитетов полностью изолируют для недопущени распространения коронавируса. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что ограничения вводят в Каталонии для жителей четырех населенных пунктов под Барселоной, они коснутся 70 тысяч человек.

В течение двух недель жителям запрещено покидать территорию городков. Населенные пункты охраняет автономная полиция региона.

В одном из закрытых городков, Игуалада, было выявлено 58 случаев из 319, зафиксированных в Каталонии.

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Людям, которые не являются жителями изолированных населенных пунктов, дали три часа, чтобы покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что в Испании COVID-19 выявили у нескольких министров. Отметим, с 10 марта нижняя палата парламента Испании приостановила деятельность на 15 дней в связи с коронавирусом.

korrespondent.net

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