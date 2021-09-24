В Испании запретили охотиться на волков

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На территории всей Испании с 21 сентября ввели запрет на волчью охоту. Теперь волк занесён в список животных, находящихся под особой защитой.

Включение волка в этот список в феврале этого года одобрила Государственная комиссия по природному наследию Министерства экологических преобразований Испании. Зоозащитники уже давно призывают защитить иберийского волка. Этот вид давно находится под защитой во Франции и Португалии, в то время как в Испании на него до последнего времени была разрешена охота. По данным защитников животных, за год в стране отстреливают более 500 особей.

Стоит отметить, что не все обрадовались новому закону. В ряде регионов, например, Авиле, волки регулярно терроризируют фермеров, нападая на скот. А в Галисии волк убил шпица прямо на глазах хозяев. Причём это произошло буквально на пороге дома. А недавно волки объявились и в Каталонии.