В историческом здании — квартиры

Фото BFL/Tomas Lukšys

Построенное в XIX в. историческое здание, которое находится под охраной государства, на ул. Жигиманту 9, в Вильнюсе, за 2,05 млн евро купила компания Geolitas, сообщает BNS.

По замыслу предпринимателей, в здании появятся квартиры. На реконструкцию понадобится около 3 млн евро, предполагается, что на строительство потребуется около двух лет.

Здание института площадью 1600 кв. м, построенное в XIX веке, было включено в Реестр культурных ценностей. В 1945-2009 гг. в здании действовал Институт экспериментальной и клинической медицины Вильнюсского университета.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt