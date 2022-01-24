В Италии без Green Pass разрешат ходить только в аптеки и за продуктами

ТАСС пишет, что в Италии с февраля без медицинского документа Green Pass можно будет попасть только в продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги.

Также без этого меддокумента можно будет посетить оптику, ортопедические салоны, больницы, офисы полиции и судебных органов, а также автозаправочные станции.

В Италии в настоящий момент Green Pass требуется во множестве мест, в том числе в отелях, на горнолыжных курортах, для проезда в общественном транспорте, для посещения ресторанов, выставок, музеев, спортзалов.

Помимо этого, с 1 февраля в Италии вводится обязательная вакцинация для граждан старше 50 лет. Она не коснётся только тех, у кого имеются серьёзные медицинские противопоказания для прививки.