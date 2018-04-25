В Италии близкие жертв коронавируса подают жалобы на государство

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В Италии в прокуратуру наиболее пострадавшего от коронавируса города Бергамо поступило полсотни жалоб на государство от родственников умерших от COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Близкие жертв коронавируса обвиняют власти в недостаточных действиях в борьбе с пандемией в стране.

«Впервые в Италии пятьдесят родственников погибших от коронавируса в среду подали жалобы из-за пандемии в стране, где погибло более 34 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные прокуроры сейчас проводят широкое расследование относительно кризиса здравоохранения в стране. Родственники погибших обвиняют власть в запоздалой реакции на вспышку коронавируса и урезании бюджета для медицины в северном регионе Ломбардии.

Всего в Италии зарегистрирован 235 561 случай заболевания COVID-19. Из них 168 646 человек излечились, а 34 043 — умерли.

Напомним, в Италии за 1 июня зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с февраля месяца. Еще недавно Италия открыла границы без двухнедельного карантина для туристов.