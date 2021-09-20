В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов

Итальянский Совмин единогласно одобрил новый декрет, который распространяет требование об обязательном получении ковид-сертификата на работников частного и государственного секторов. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

Документ, предполагающий наличие справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус, вступает в силу на рабочих местах с 15 октября. Работники без ковид-сертификатов будут подвергаться штрафным санкциям. Кроме того, работодатели, которые не проведут проверку, также будут оштрафованы на сумму от 600 до 1500 евро.

Декрет содержит также некоторые корректировки процедуры получения ковид-сертификата. В частности, грин-пасс (сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса у его обладателя. — Прим. БЕЛТА) теперь можно получить сразу после введения первого компонента. Ранее необходимо было ждать 15 дней.