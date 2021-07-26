В Италии, Франции и Испании бушуют лесные пожары

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На юге Франции, в Испании и на итальянском острове Сардиния бушуют масштабные лесные пожары. Часть местных жителей были эвакуированы. Об этом сообщает DW.

На западе острова Сардинии огонь распространился на несколько тысяч гектаров, повреждены некоторое дома.

В Италии к тушению пожаров привлекли авиацию. Власти Италии обратилась к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в ликвидации пожаров.

На юге Франции тысячи пожарных бригад задействованы в тушении лесных пожаров. Также для тушения пожаров используется авиация.

На северо-востоке Испании, огонь повредил 1 100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. К тушению пожаров привлечена испанская армия. Около 80 человек были эвакуированы из опасных районов.

Ранее сообщалось, что в Испании вспыхнуло сразу несколько крупных лесных пожаров. Возгорания зафиксированы в Андалусии, Кастилия-Ла-Манча и Каталонии.