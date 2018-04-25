В Италии граждане добились сокращения ненужных депутатов — на 30% в обеих палатах

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В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариевИнициатива предусматривает избрание на следующих парламентских выборах 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.

Более 60% граждан Италии поддержали на референдуме сокращение на треть числа парламентариев. Инициатива избавиться от завышенного числа депутатов принадлежит правящему «Движению «5 звезд» и предусматривает избрание на следующих парламентских выборах в 2023 году 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.

О поддержке этого предложения среди населения свидетельствуют данные экзитпола, распространенные в понедельник агентством ANSA по завершении голосования.

Ранее данная реформа была одобрена парламентом, а итоги референдума расцениваются как важный сигнал доверия партии «5 звезд», которая после прихода к власти в 2018 году значительно утратила популярность, отмечает ТАСС.

Голосование на референдуме прошло 20 и 21 сентября, порог явки для признания плебисцита состоявшимся установлен не был. По предварительным данным МВД, исполняющего функции избиркома, явка превысила 50%. Процедура волеизъявления была организована при строгом соблюдении норм по борьбе с распространением коронавируса.