В Италии из-за коронавируса задержали круизный лайнер. На борту 6 тыс. пассажиров

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В итальянском порту Чивитавеккья временно заблокирован круизный лайнер Costa Cruises с 6 тыс. пассажиров на борту, сообщает газета La Repubblica.

У пассажиров лайнера — супружеской пары из Гонконга — подозревают коронавирус. Они помещены в изолированные каюты. Высокая температура зафиксирована только у женщины. У ее супруга видимых симптомов заболевания не наблюдается, мужчину изолировали в целях предосторожности.

В управлении береговой охраны заявили, что ситуация под контролем и пока нет причин для беспокойства. Однако пассажиры лайнера не могут покинуть судно до того, как станут известны результаты анализов заболевших.