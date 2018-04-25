В Италии масштабная операция против мафии

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Итальянские карабинеры провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией Ндрангета на юге страны, арестовав 334 человека. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 декабря.

«Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо», – сказал прокурор города Катандзаро Никола Граттери.

«Максипроцессом» в Италии называют проходивший с 1986 по 1992 годы суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.

Нынешняя операция позволила разрушить все ячейки Ндрангеты в провинции Вибо-Валентия. По словам Граттери, действия правоохранителей прошли во всех регионах Италии, «от Альп до Сицилии». О масштабах операции говорит объем распоряжения о проведении арестов, который насчитывает 250 страниц, добавил прокурор. Помимо Италии, аресты проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии.

«В заключительной фазе операции приняли участие более 3 тысяч военнослужащих-карабинеров», – сказал Граттери.

Большая часть арестованных – 260 человек – оказались под предварительным заключением. Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от партии Вперед, Италия, мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники.

Арестованным вменяются различные обвинения, в том числе причастность к мафиозной деятельности, вымогательство, незаконное присвоение имущества, убийство, отмывание средств и подлог, в которых «мафиозная» составляющая станет отягчающим обстоятельством.

«Расследование позволило выявить наличие взаимных интересов кланов (ндрангеты) с представителями политического и делового мира, а также задокументировать саммиты, встречи и собрания между боссами и партнерами», – заявил прокурор Катандзаро.