В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

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Триста медицинских работников в Италии подали судебный иск с целью обжалования требования об обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает The Local. Дело, возбужденное медиками со всей северной Италии, будет рассматриваться 14 июля.

«Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией», — сказал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помог построить дело. Также Гранара защищает десятки воспитателей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.