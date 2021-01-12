В Италии начинается масштабный судебный процесс над мафией

Судебные заседания проводятся в специально оборудованном помещении в самом центре территории Ндрангета в Калабрии, бедном регионе Италии. Он направлен только на одну группу — семью Манкузо и ее филиалы.

Отмечается, что во время недавнего предварительного слушания понадобилось три часа только для того, чтобы прочитать имена обвиняемых, в том числе босса Луиджи Манкузо, который провел почти 20 лет в тюрьмах.

В суде обвинение представляет известный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттер, который живет под охраной полиции более 30 лет.

Масштабы судебного процесса превосходит только первое итальянское «макси-судебное разбирательство» 1986-1987 годов в Палермо против сицилийской Коза Ностры и ее сети связанных семей. Тогда были осуждены 338 человек. Позже местная мафия убила прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Будущее дело частично отличается еще и тем, что нацелено на одну из порядка сотен семей Ндрангета. Однако она важна не только из-за своего масштаба, а еще и потому, что в нее вовлечены так много юристов, политиков, государственных служащих и предпринимателей, которые помогают Ндрангете.

Обвинения включают участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.

Напомним, в мае итальянская полиция провела массовые аресты мафии. Тогда сообщалось, что в содействии Ндрангете подозреваются 11 госслужащих.

Ранее в Италии арестовали 94 мафиози за махинации с деньгами Евросоюза. Злоумышленники организовали сотни мошеннических операций и завладели миллионами евро, выделяемых фермерам из фондов ЕС.