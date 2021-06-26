В Италии непривитых медиков начали отстранять от работы

Соответствующие правила содержатся в декрете по борьбе с коронавирусом, который принял совет министров Италии 1 апреля. Документ предусматривает обязательную вакцинацию для всех медработников. Эта обязанность распространяется на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках.

Отмечается, что профессиональные ассоциации и больницы Италии предоставили имена всех врачей, медсестер и иных работников сферы. Органы здравоохранения еще в апреле отправили каждому приглашение предоставить документацию о вакцинации, подтверждение назначенного приема или причину, которая узаконивает отказ от вакцины. Многие из тех, кто получил приглашение, не пришли на прививку, сообщает телеканал.

Также сообщалось, что в Италии начали выдавать паспорта вакцинации. Документ о сделанных COVID-прививках для граждан Италии бесплатный. Его можно загрузить в смартфон или распечатать.