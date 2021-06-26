В Италии непривитых медиков начали отстранять от работы

В Италии медработников, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, начали отстранять от работы. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.
Медработнику, который отказался от вакцинации, могла быть предложена иная работа без контакта с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Если другой работы нет, таких сотрудников возможно отстранить от работы без сохранения заработной платы до 31 декабря.
Соответствующие правила содержатся в декрете по борьбе с коронавирусом, который принял совет министров Италии 1 апреля. Документ предусматривает обязательную вакцинацию для всех медработников. Эта обязанность распространяется на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках.
Отмечается, что профессиональные ассоциации и больницы Италии предоставили имена всех врачей, медсестер и иных работников сферы. Органы здравоохранения еще в апреле отправили каждому приглашение предоставить документацию о вакцинации, подтверждение назначенного приема или причину, которая узаконивает отказ от вакцины. Многие из тех, кто получил приглашение, не пришли на прививку, сообщает телеканал.
Также сообщалось, что в Италии начали выдавать паспорта вакцинации. Документ о сделанных COVID-прививках для граждан Италии бесплатный. Его можно загрузить в смартфон или распечатать.korrespondent.net