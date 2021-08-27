В Италии объявили режим ЧС в южных областях из-за лесных пожаров

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Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области. Об этом сообщает ТАСС.

Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия.

Режим ЧС на полгода вводится также в трех провинциях Ломбардии из-за «метеорологических явлений, произошедших в период с 3 июля по 8 августа 2021 года». Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.

В августе в Италии на фоне аномально высоких температур ухудшилась ситуация с лесными пожарами. На Апеннинах были выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных областях: в Апулии, Калабрии, на Сицилии, а также на Сардинии. Жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере пять человек. До сих пор сообщалось об уничтожении огнем почти 103 га в Италии, которая по площадям лесных пожаров в Европе уступает только Греции.