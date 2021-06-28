В Италии отменили ношение масок на улице

Ношение масок, как и социальная дистанция, остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. Также сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.

На данный момент в Италии вакцинировали от коронавируса более 30% населения. Всего сделано почти 50 млн инъекций.

За время пандемии число инфицированных в Италии достигло 4 258 069, в последнее время фиксируют около тысячи случаев в сутки.

В Италии уже начали выдавать паспорта вакцинации. Документ о сделанных COVID-прививках для граждан Италии бесплатный. Его можно загрузить в смартфон или распечатать.