В Италии продлят режим ЧС до 30 апреля

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В Италии решено продлить режим ЧС из-за коронавируса до 30 апреля, сообщает газета Ilriformista.

В Италии сейчас все области разделены на три зоны в зависимости от уровня заболеваемости населения: красная, желтая и зеленая. Власти приняли решение, что введут при первой же возможности четвертую — белую. По словам министра здравоохранения Роберто Сперанца, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19: держать дистанцию и носить маску.

Как заявил министр, «на этой неделе мы наблюдаем общее ухудшение эпидемиологической ситуации в Италии, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии и происходят вспышки неизвестного происхождения. Давайте не будем вводиться в заблуждение — эпидемия снова увеличивается».