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В Италии рекорд по вылечившимся от коронавируса

Фото pixabay.com

За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями, вылечилось от болезни рекордное количество человек — 952 за сутки, об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом коронавирус достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека.

Этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Наибольшую смертность по-прежнему, продемонстрировал северный регион Ломбардия (361 погибший в сутки, 3456 суммарно), однако и там уровень смертности существенно упал по сравнению с предыдущим днем, когда в Ломбардии было зарегистрировано 546 смертей. 

Последующие дни должны подтвердить, является ли эта тенденция устойчивой. Произошел и существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне).

Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд — ранее от коронавируса излечилось 943 человека. 

Также упали количество новых зарегистрированных заражений — за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек, днем ​​раньше рост составлял 6557 человек. 

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